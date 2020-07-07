Міністерство внутрішніх справ запропонувало проходити теорію в автошколах дистанційно.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Для онлайн-навчання потрібно буде зареєструватися в Єдиному держреєстрі МВС.

В онлайн-форматі пройдуть лекції, які учні будуть слухати індивідуально, або групою до 10 осіб.

У разі прийняття постанови, міністерство буде втілювати цю ідею протягом трьох місяців. Зараз проект постанови знаходиться в процесі громадського обговорення, в нього можна вносити пропозиції і коментарі.