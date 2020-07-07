Про це повідомляє пресслужба МВС.
Для онлайн-навчання потрібно буде зареєструватися в Єдиному держреєстрі МВС.
В онлайн-форматі пройдуть лекції, які учні будуть слухати індивідуально, або групою до 10 осіб.
У разі прийняття постанови, міністерство буде втілювати цю ідею протягом трьох місяців. Зараз проект постанови знаходиться в процесі громадського обговорення, в нього можна вносити пропозиції і коментарі.
- Раніше в Міністерстві освіти і науки України заявили, що у зв’язку з епідемічною ситуацією навчання в школах може частково перейти в онлайн.