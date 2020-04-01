На нараді у Президента обговорили спроможність розгортання в країні мережі мобільних шпиталів для хворих коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.

“Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі заклади вже працюють в зоні проведення операції Об’єднаних сил”, – сказано в повідомленні.

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на нараді заявив про те, що Італія звернулася до України з проханням допомогти бригадами медиків, а деякі країни вже надали Італії таку підтримку.

“Було б добре надати Італії бригаду з декількох наших фахівців, наприклад, анестезіологів, до того, коли у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з безцінним досвідом боротьби з пандемією. Але ми повинні забезпечити їх повну безпеку і кращі умови роботи в Італії”, – сказав Президент Володимир Зеленський.

Крім того, Аваков також запропонував надати Італії спирт для медичних проблем.