Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента.
“Під час наради також обговорили можливість розгортання мобільних госпіталів. Чотири такі заклади вже працюють в зоні проведення операції Об’єднаних сил”, – сказано в повідомленні.
Своєю чергою міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на нараді заявив про те, що Італія звернулася до України з проханням допомогти бригадами медиків, а деякі країни вже надали Італії таку підтримку.
“Було б добре надати Італії бригаду з декількох наших фахівців, наприклад, анестезіологів, до того, коли у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з безцінним досвідом боротьби з пандемією. Але ми повинні забезпечити їх повну безпеку і кращі умови роботи в Італії”, – сказав Президент Володимир Зеленський.
Крім того, Аваков також запропонував надати Італії спирт для медичних проблем.
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