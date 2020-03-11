Про це заявив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Ми продовжуємо температурний скринінг на всіх постах в’їзду. З початку скринінгу протестовано понад 1,6 млн людей з пасажиропотоку. Що стосується виявлення людей з температурою, то це невеликий відсоток. Тому одне із запитань надалі – чи будемо ми продовжувати температурний скринінг всюди, або ми все-таки, можливо, будемо приймати рішення і будемо запускати (людей, – ред.) виключно через міжнародні певні пункти в’їзду в Україну. Тобто можемо зменшити кількість пунктів в’їзду, через які будуть приїжджати до України пасажири, люди з інших країн, а також громадяни України”, – зазначив Ляшко.
Він уточнив, що такий крок прописаний у міжнародних медико-санітарних правилах.
“Це загальносвітова практика. Так прописано в міжнародних медико-санітарних правилах, що коли визначається надзвичайна ситуація, то в країні можуть працювати не всі пункти в’їзду”, – заявив заступник міністра.
(На відео – з 2:15)
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