Про це він заявив на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє “Урядовий портал”.
“Ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті”, — наголосив Шмигаль.
За його словами, зараз важливо тримати епідемію з COVID-19 під контролем, оскільки послаблення карантину суспільство сприймає як його скасування.
“Людям треба роз’яснювати ці питання. За дотримання соціальної дистанції, за дотримання масочного режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними”, – додав Шмигаль.
- Масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа, якщо буде зниження нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Станом на 16 червня, в Україні зафіксовано 32 476 випадків коронавірусної хвороби, з них 912 летальних, 14 528 пацієнтів одужали. За останню добу виявлено 666 випадків COVID-19.
- 10 областей і Київ не готові до послаблення карантину.