Кабінет Міністрів України планує посилити відповідальність за недотримання маскового режиму у приміщеннях та громадському транспорті.

Про це він заявив на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє “Урядовий портал”.

“Ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті”, — наголосив Шмигаль.

За його словами, зараз важливо тримати епідемію з COVID-19 під контролем, оскільки послаблення карантину суспільство сприймає як його скасування.

“Людям треба роз’яснювати ці питання. За дотримання соціальної дистанції, за дотримання масочного режиму. Ми готові переглянути питання носіння масок на вулицях, але маски в приміщеннях ще довго будуть актуальними”, – додав Шмигаль.