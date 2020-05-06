Про це вона заявила в інтерв’ю інформагентству “Інтерфакс-Україна”.
“Якщо це буде запроваджено в світі і рекомендовано Всесвітньою організацією охорони здоров’я, це буде введено також і в Україні. Але для цього у світу має бути розуміння, який тест можна вважати доцільним, і за скільки часу його потрібно проводити, але на це поки відповідей немає і чіткої процедури видачі таких паспортів жодна країна наразі не має”, – сказала чиновниця.
Вона також додала, що зараз розробляють нові санітарно-гігієнічні норми в сфері туризму, які будуть діяти після завершення карантинних заходів.
У той же час, глава Держтуризму підкреслила, що це не будуть якісь обов’язкові сертифікації, або те, “на чому хтось захоче заробити гроші”.
Як приклади вона привела: проходження персоналом температурного скринінгу, відстань між столиками і кількість людей на квадратний метр в закладах харчування, неможливість доступу до їжі самих туристів, певну відстань на рецепції між людьми, дезінфектори, які повинні бути встановлені в певних місцях, обмеження по басейнах і СПА, дистанціювання між людьми на пляжах.
На думку Олеськів, стане новим трендом, видавати в готелях не тільки тапочки і шампуні, а й маленький дезінфектор і маску.
Що стосується хостелів, де, як правило, проживає кілька людей в одній кімнаті, вона зазначила, що найближчим часом в такому форматі вони працювати не будуть.
- В Україні станом на ранок 6 травня зафіксовано 13 тисяч 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 487 нових випадків.
- Карантин в Україні вирішено продовжити до 22 травня, але з деякими послабленнями. Буде дозволено працювати: літнім майданчикам закладів громадського харчування; перукарням, манікюрним салонам і салонам краси; магазинам непродовольчих товарів; бібліотекам і музеям; стоматологічним кабінетам; нотаріусам, адвокатам, аудиторам і психологам; тренування в командних видах спорту для професіоналів.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).