Влада України може скасувати в країні всі масові заходи, включно зі спортивними, через поширення коронавірусу.

Про це заявив на брифінгу в Нових Санжарах головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Найближчим часом, на жаль, ми будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів. Будемо тимчасово закривати школи на обмежувальні протиепідемічні заходи, щоб зменшити масові скупчення людей, оскільки всі ми знаємо: вірус передається повітряно-крапельним шляхом”, – наголосив він.

Ляшко не уточнив, коли і де саме можуть вводити обмежувальні заходи через коронавірус.

Спілкування Президента України Володимира Зеленського з українськими та іноземними громадянами, які перебували під медичним наглядом у Медичному центрі «Нові Санжари». Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 березня 2020 р.

Тим часом на заяву влади вже відреагували в організації Run Ukraine, яка займається спортивними масовими заходами. В організації анонсували введення низки обмежувальних заходів під час проведення Київського міжнародного півмарафону WORK.UA KYIV HALF MARATHON 4-5 квітня цього року.

“У зв’язку зі спалахом коронавірусу у світі та останніми заявами української влади компанія Run Ukraine провела консультативну нараду щодо проведення Київського міжнародного півмарафону… Ми розробляємо правила та процедури, які допоможуть гарантувати безпеку учасників та волонтерів, послуговуючись порадами експертів та світовою практикою”, – наголошується в заяві.

Так, до участі в півмарафоні в квітні не будуть допущені іноземці, “в тому числі елітні атлети”, а всі волонтери та оргкомітет під час заходу будуть забезпечені одноразовими рукавичками і масками. Буде введено обмеження часу перебування учасників в стартових коридорах до 15 хвилин. А медалі на фініші будуть вручатися в руки, а не одягатися на шию.