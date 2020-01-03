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В Україні чоловік помер від ботулізму після вживання консерви зі свинини

В Україні помер чоловік від ботулізму після вживання консерви зі свинини.

П’ятниця, 3 січня 2020, 18:17

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я у Facebook.

“Від ботулізму помер 59-річний чоловік. Напередодні чоловік вживав консерви зі свинини домашнього приготування. Хворий мав важкий перебіг захворювання і навіть після введення сироватки й трьох операцій стан пацієнта все погіршувався. Чоловік помер 30 грудня 2019 року”, – розповіли в прес-службі .

Щоб уберегтися від ботулізму, потрібно уникати споживання: в’яленої, копченої, солоної і консервованої риби, м’ясних і грибних консервів, а також консервів домашнього виробництва тощо.

“Симптоми ботулізму найчастіше з’являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з’являється порушення зору – двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з паралічем очних м’язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу”, – додали в прес-службі.

  • 11 вересня в Херсонській області зафіксували восьмий випадок смерті від ботулізму. Медикам не вдалося врятувати чоловіка, який занадто пізно звернувся по медичну допомогу.
Теги: ботулизм, смерть

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