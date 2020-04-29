З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 1976 медичних працівників.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ в Facebook.

“Підтверджено COVID-19 у 1976 медиків станом на 29 квітня. Найбільше інфікованих медичних працівників у Чернівецькій області: 264 особи. Однак, у співвідношенні до загальної кількості хворих в області лідирує Кіровоградська (36%), Вінницька (33%) і Волинська з Полтавської (по 28%) області”, – йдеться в повідомленні.

Серед причин захворювання COVID-19 серед медпрацівників можуть бути:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу;

порушення визначеного маршруту пацієнта і стандартів ведення пацієнтів;

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту;

неправильне користування засобами індивідуального захисту, їх зберігання та утилізація.

Медичних працівників забезпечують засобами індивідуального захисту органів місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної / гуманітарної допомоги. Це відбувається з урахуванням потреб, які формує керівництво лікувального закладу.

Потреба в засобах індивідуального захисту значно зростає, а ефективність їх використання знижується, якщо установи не мають чіткого плану:

– консультування населення ( “маршрутів” пацієнта);

– надання екстреної медичної допомоги;

– транспортування і ушпиталення

– догляду за пацієнтами з підозрою або підтвердженим COVID-19.