Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“У нас є хороша статистика щодо хворих на пневмонію. Ви знаєте, що ми тестуємо всіх без винятку хворих на пневмонію, незалежно від симптоматики. Якщо раніше ми тестували близько 800 – 900 осіб на добу в цілому по Україні, то сьогодні ця кількість не перевищує 250 – 300 людей на добу. Тобто ми бачимо зменшення хворих на пневмонію. Все ж ті карантинні заходи, які були введені в державі, дають свій ефект. І ми це бачимо по статистиці”, – наголосив Степанов.

Міністр також звернув увагу, що кількість тестувань на коронавірус у країні збільшилася, але число хворих за добу “не перевищувало планку в 600 хворих”.

“Збільшуючи кількість тестувань, ми ще не перевищували планку понад 600 хворих за добу. Це при тому, що ми вже збільшили кількість тестувань до майже 8 тисяч методом ПЛР. Тобто ми знаходимося в такому коридорі від 400 до 600 хворих на добу вже понад 3 тижні”, – заявив Степанов.

(На відео – з 11:25)