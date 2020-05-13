Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
“У нас є хороша статистика щодо хворих на пневмонію. Ви знаєте, що ми тестуємо всіх без винятку хворих на пневмонію, незалежно від симптоматики. Якщо раніше ми тестували близько 800 – 900 осіб на добу в цілому по Україні, то сьогодні ця кількість не перевищує 250 – 300 людей на добу. Тобто ми бачимо зменшення хворих на пневмонію. Все ж ті карантинні заходи, які були введені в державі, дають свій ефект. І ми це бачимо по статистиці”, – наголосив Степанов.
Міністр також звернув увагу, що кількість тестувань на коронавірус у країні збільшилася, але число хворих за добу “не перевищувало планку в 600 хворих”.
“Збільшуючи кількість тестувань, ми ще не перевищували планку понад 600 хворих за добу. Це при тому, що ми вже збільшили кількість тестувань до майже 8 тисяч методом ПЛР. Тобто ми знаходимося в такому коридорі від 400 до 600 хворих на добу вже понад 3 тижні”, – заявив Степанов.
(На відео – з 11:25)
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в Уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.