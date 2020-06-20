Covid-19 Україна

оновлено 20.06.2020 о 15:02

Всього:

35825(+841)

Хворіють:

18425(+841)

Вилікувались:

16406(+373)

Померло:

994(+9)

16:27 У травні митниця не виконала план по доходах майже на 3 мільярди гривень
15:57 У Києві на два місяці обмежать рух перед Північним мостом
15:24 В Україні наступного тижня розпочнуться посилені перевірки кафе та транспорту
15:07 На акції протесту в Лондоні побили італійського фотожурналіста
14:56 Стерненко розповів про нічний візит поліцейських, які хотіли роз'яснити правила домашнього арешту
14:42 Сьогодні день літнього сонцестояння: історія, прикмети
14:18 На Донеччині колишня полонена «ДНР» підірвалася на розтяжці
14:00 Девід Бекхем вирішив зайнятися бджільництвом
13:45 У МОЗ назвали області, які не готові до пом’якшення карантину
13:27 Іспанський оперний театр дасть концерт для понад двох тисяч рослин
12:59 Американська компанія відмовилися від назви «ескімо», щоб не ображати ескімосів
12:51 Чорногорія відкрилась для українців: умови для в’їзду
12:27 Степанов анонсував збільшення зарплати медикам вторинної та третинної ланки
11:55 У МОЗ розповіли, чи потрібно носити маски на пляжі
11:48 У Канаді підтвердили загибель 38 цуценят, яких перевозила авіакомпанія МАУ
11:21 Внаслідок обстрілів на Донбасі український боєць отримав осколкове поранення
10:52 У Києві за добу виявили 76 випадків COVID-19: в якому районі найбільше
10:45 Світ перебуває у новій та небезпечній фазі поширення коронавірусу, – ВООЗ
10:12 Угорщина відновила пропуск пасажирських автобусів з України
09:36 Кейт Міддлтон вперше після карантину з’явилася на публіці
09:35 В Україні через негоду без світла залишилися 179 населених пунктів
09:03 Дощі та спека: якою буде погода у вихідні
08:59 Джамала вдруге стала мамою
08:36 Український фільм «Сторонній» відібрали до конкурсної програми міжнародного кінофестивалю
08:29 Над Києвом спостерігали рідкісне природне явище – фото
08:02 Україна відкрила усі пункти пропуску на кордоні з країнами ЄС
07:31 У посольстві США розповіли про умови в'їзду в країну для українців
01:00 Україні варто переглянути співпрацю з ЮНЕСКО, – міністр Чернишов
00:53 Нардеп Білозір відмовилася розвивати партію Коломойського

19 червня

23:59 Зеленський замінив Єрмака на Горбуліна в наглядовій раді концерну «Укроборонпром»
23:36 Зеленський передав вінок до могили батька Порошенка за 4 години після похорону: фото
23:10 У Львівській області знову продовжили карантин
22:49 Шахраї використовують солістку KAZKA для реклами засобу для схуднення: реакція співачки
22:00 У співробітника Антикорупційного суду виявили COVID-19

В Україні наступного тижня розпочнуться посилені перевірки кафе та транспорту

Наступного тижня в Україні розпочнуться перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання ними протиепідеміологічних заходів в умовах карантину.

Субота, 20 червня 2020, 15:24

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину”, — наголосив президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що здійснено понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв’язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.

 

Теги: Володимир Зеленський, громадський транспорт, ресторани, Україна, карантин, кафе

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись