В Україні наступного тижня розпочнуться посилені перевірки кафе та транспорту

Наступного тижня в Україні розпочнуться перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання ними протиепідеміологічних заходів в умовах карантину.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину”, — наголосив президент Володимир Зеленський.

Зазначається, що наступного тижня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що здійснено понад 2,5 тис. перевірок громадського транспорту. Виявлено 703 порушення у зв’язку з недотриманням заходів безпеки, несправністю транспортних засобів і проблемами з ліцензіями. Накладено штрафів майже на 2 млн грн.