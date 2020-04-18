В Україні в ці хвилини починаються святкові Великодні богослужіння.

Про це повідомляють #Букви.

Цього року святкування Великодня буде нетрадиційним: через карантин влада закликала українців не йти в храми, а замість цього залишитися вдома і подивитися богослужіння онлайн.

Була досягнута домовленість із загальнонаціональними каналами, що головні богослужіння транслюватимуться в прямому ефірі.

Трансляції будуть здійснювати такі телеканали:

– ICTV та UA:Перший в 7:30-11:00 19 квітня – Українська греко-католицька церква;

– “1+1” і UA:Перший в 23:00-3:00 в ніч з 18 на 19 квітня – Православна церква України;

– “Україна” та “Інтер” в 23:00-3:00 в ніч з 18 на 19 квітня – Українська православна церква (Московського патріархату).