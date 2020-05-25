Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу зафіксовано ще 6 летальних випадків. Водночас одужали 126 осіб.
“Станом на 9:00 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Варто відзначити, що меншу кількість нових випадків захворювання на коронавірус було зафіксовано станом на 9 квітня. Тоді повідомлялося про 224 випадки COVID-19.
Наразі коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 892 випадки;
• Волинська область – 783 випадки;
• Дніпропетровська область – 875 випадків;
• Донецька область – 148 випадків;
• Житомирська область – 641 випадок;
• Закарпатська область – 1082 випадки;
• Запорізька область – 415 випадків;
• Івано-Франківська область – 1281 випадок;
• Кіровоградська область – 478 випадків;
• місто Київ – 2652 випадки;
• Київська область – 1437 випадків;
• Львівська область – 1360 випадків;
• Луганська область – 43 випадки;
• Миколаївська область – 281 випадок;
• Одеська область – 832 випадки;
• Полтавська область – 266 випадків;
• Рівненська область – 1434 випадки;
• Сумська область – 166 випадків;
• Тернопільська область – 1121 випадок;
• Харківська область – 912 випадків;
• Херсонська область – 177 випадків;
• Хмельницька область – 364 випадки;
• Чернівецька область – 3083 випадки;
• Черкаська область – 391 випадок;
• Чернігівська область – 131 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 25 травня в Центр надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 20 травня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.
- В Україні з 25 травня почало працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.