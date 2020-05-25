В Україні зафіксовано 21 тис. 245 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 259 нових випадків, що є найменшою кількістю з початку квітня.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу зафіксовано ще 6 летальних випадків. Водночас одужали 126 осіб.

“Станом на 9:00 25 травня в Україні 21 245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 623 летальні, 7234 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 259 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що меншу кількість нових випадків захворювання на коронавірус було зафіксовано станом на 9 квітня. Тоді повідомлялося про 224 випадки COVID-19.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 892 випадки;

• Волинська область – 783 випадки;

• Дніпропетровська область – 875 випадків;

• Донецька область – 148 випадків;

• Житомирська область – 641 випадок;

• Закарпатська область – 1082 випадки;

• Запорізька область – 415 випадків;

• Івано-Франківська область – 1281 випадок;

• Кіровоградська область – 478 випадків;

• місто Київ – 2652 випадки;

• Київська область – 1437 випадків;

• Львівська область – 1360 випадків;

• Луганська область – 43 випадки;

• Миколаївська область – 281 випадок;

• Одеська область – 832 випадки;

• Полтавська область – 266 випадків;

• Рівненська область – 1434 випадки;

• Сумська область – 166 випадків;

• Тернопільська область – 1121 випадок;

• Харківська область – 912 випадків;

• Херсонська область – 177 випадків;

• Хмельницька область – 364 випадки;

• Чернівецька область – 3083 випадки;

• Черкаська область – 391 випадок;

• Чернігівська область – 131 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 25 травня в Центр надійшло 477 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53011 повідомлень про підозру на COVID-19.