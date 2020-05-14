В Україні згідно з деклараціями за 2019 рік налічується 3150 громадян, дохід яких перевищив мільйон гривень.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

“Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 3150 громадян, якими визначено до сплати 393 млн грн податку і понад 47 млн ​​грн військового збору”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, найбільша кількість осіб, які отримали доходи понад мільйон гривень і вже подали декларації, традиційно зареєстровано в м.Києві – це майже 1,2 тис. осіб.

Також по 278 і 270 мільйонерів мають Харківська та Дніпропетровська області відповідно.

Найбільші суми податкових зобов’язань до сплати визначено жителями Львівської області – 25 млн гривень і Києва – 23 млн з доходів, отриманих за межами України.