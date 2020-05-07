В Україні виявилися не готовими до відкриття за новими правилами 34 агропродовольчих ринки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

“Станом на 6 травня 2020 року фахівці Держпродпотребслужби перевірили 586 суб’єктів господарювання. Почали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готові до відкриття і закрилися самостійно з ініціативи керівництва агроринків – 34, в тому числі 1 у Запорізькій, по 2 – в Дніпропетровській і Харківській областях та 29 – у м. Києві”, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що 4 ринки були закриті згідно з рішеннями місцевих органів влади через неналежну підготовку до роботи в умовах епідемії.

Також повідомляється, що за перший тиждень травня 2020 року фахівці Держпродпотребслужби склали 33 протоколи за порушення епідеміологічних норм на ринках.