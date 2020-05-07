Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
“Станом на 6 травня 2020 року фахівці Держпродпотребслужби перевірили 586 суб’єктів господарювання. Почали свою діяльність 555 агропродовольчих ринків, не готові до відкриття і закрилися самостійно з ініціативи керівництва агроринків – 34, в тому числі 1 у Запорізькій, по 2 – в Дніпропетровській і Харківській областях та 29 – у м. Києві”, – сказано в повідомленні.
Водночас наголошується, що 4 ринки були закриті згідно з рішеннями місцевих органів влади через неналежну підготовку до роботи в умовах епідемії.
Також повідомляється, що за перший тиждень травня 2020 року фахівці Держпродпотребслужби склали 33 протоколи за порушення епідеміологічних норм на ринках.
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В Україні станом на ранок 7 травня зафіксовано 13 тисяч 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 507 нових випадків.