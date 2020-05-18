В Україні не розглядають можливість введення спеціальних документів про наявність COVID-19 у власника.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

“У нас в Україні не обговорюється … З практичних рішень там (в інших країнах, – ред.) Поки схиляються до того, що при в’їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, людина повинна посидіти в самоізоляції, зробити ще один тест “, – сказав Кулеба.

Він додав, що це питання буде вирішене в певному форматі, який буде розроблятися.