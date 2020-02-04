Станом на 4 лютого в Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, у Києві у двох пацієнтів Олександрівської лікарні, які повернулися з Китаю в аеропорт “Бориспіль” 1 лютого, підозри на коронавірус не підтвердилися. Їм встановлено діагноз ГРВІ.

“За результатами медичного огляду та консультацій 2 пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, спричинену 2019-nCoV (китайським коронавірусом, – ред.). Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології”, – зазначили в МОЗ.

Також відхилено підозру ще в трьох випадках у осіб, які повернулися з Китаю. Їм поставлено діагноз “аденовірусна інфекція”.

Як розповів сьогодні на брифінгу в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, на випадок звернення будь-якої особи з ознаками ГРВІ на пунктах пропуску через державний кордон України будуть передбачені резервні ізолятори, проведені додаткові заходи дезінфекції в місцях великого скупчення людей, зокрема в торгових центрах, кінотеатрах тощо . Це прописано в затвердженому Кабміном розпорядженні “Про заходи запобігання занесенню та поширенню на території України інфекційних хвороб, викликаних новим коронавірусом”.

Кузін також поінформував, що сьогодні з Саньї до Києва прибуває останній плановий рейс з Китаю. У пасажирів немає ознак інфекції.

“За нашою інформацією, це останній рейс, який був запланований. Є інформація про те, що ні у одного з пасажирів немає будь-яких ознак гострої респіраторної вірусної інфекції”, – розповів Кузин.

Дивіться наживо брифінг на тему “Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV в світі” Ігор Кузін, в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Вівторок, 4 лютого 2020 р.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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