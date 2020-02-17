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В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про відсутність лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні.

Понеділок, 17 лютого 2020, 16:08

Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Twitter.

“Станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1 775 – летальні. Одужали вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано”, – повідомляє МОЗ .

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.

  • Станом на 16 лютого в світі зареєстровано щонайменше 69 260 випадків нового коронавірусу, а кількість смертей перевищила 1 660 випадків.
Теги: МОЗ України, коронавірус

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