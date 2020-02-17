В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання коронавірусом, – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про відсутність лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ в Twitter.

“Станом на 17 лютого 2020 року в світі зареєстровано 71 710 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 1 775 – летальні. Одужали вже 11 175 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано”, – повідомляє МОЗ .