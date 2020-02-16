В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку смертельного коронавірусу COVID-19.

Про це сьогодні поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з даними відомства, станом на 16 лютого 2020 року в світі зареєстровано 69 261 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19, з них 1 669 – летальні.

“В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано”, – відзначили в міністерстві.

У МОЗ нагадали, що, згідно з розпорядженням Уряду, в Україні встановлено “режим підвищеної готовності для всіх систем захисту”, що дозволить мобілізувати сили на випадок виникнення епідемії.

Також були введені тимчасові обмеження і особливі умови для в’їзду в Україну осіб, які перебували в китайській провінції Хубей (шляхом їх ізоляції протягом 14 днів).

5 лютого Центр громадського здоров’я МОЗ отримав перші тест-системи для виявлення коронавірусу. Це комплект реагентів для проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Комплект складається з набору реагентів, кожен із яких міститься в окремій ємності певного обсягу.

Тест-система знаходиться в вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію.

З моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

Для профілактики захворювання в МОЗ радять дотримуватися стандартних рекомендацій:

• часто мити руки або обробляти дезінфікуючими засобами;

• під час кашлю та чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, уникати тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

• якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, швидше звернутися до лікаря і повідомити йому свою історію подорожей;

• не вживати в їжу сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також писали про симптоми небезпечного захворювання.