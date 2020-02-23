В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку китайського коронавірусу COVID-19 не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба Кабінета Міністрів.

Зазначено, що на 23 лютого 2020 на світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2462 – летальні. При цьому одужали 23 232 людей.

“В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано”, – повідомили в міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, 81,3% всіх випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків в 29 країнах світу.