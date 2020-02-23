Про це повідомляє пресслужба Кабінета Міністрів.
Зазначено, що на 23 лютого 2020 на світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2462 – летальні. При цьому одужали 23 232 людей.
“В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано”, – повідомили в міністерстві охорони здоров’я.
Зокрема, 81,3% всіх випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю – Хубей. За межами Китаю виявлено 1725 випадків в 29 країнах світу.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали до санаторію крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.