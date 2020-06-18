Внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Станом на 7 год. 18 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 69 населених пунктів у 3 областях, а саме: Чернігівська – 34, Житомирська – 27 та Київська – 8. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, 17 червня на території 3 областей (Вінницька, Одеська, Рівненська) внаслідок негоди сталося часткове пошкодження покрівель 21 житлового будинку та будівлі селищної ради, падіння 2 дерев, підтоплено 5 житлових будинків, 18 дворогосподарств, 5 криниць та частково розмито вулицю протяжністю 0,3 км.

Підрозділами ДСНС повалені дерева розпилено та прибрано, відкачано 628 м3 води. Від ДСНС залучалося 19 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.