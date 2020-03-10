Таку думку в інтерв’ю #Буквам висловив представник “Українського кіберальянсу” Андрій Баранович (псевдонімом Шон Таунсом).

Говорячи про те, яким є стан кібербезпеки в Україні, Баранович зазначив, що в країні є ресурси для того, щоб протистояти загрозам, але цьому заважає некомпетентність управлінців.

“В Україні є й спеціалісти, й обладнання, і навіть гроші. Основна проблема, як на мене, це некомпетентність управлінців та безвідповідальність. Нещодавно Міністерство цифрової трансформації звітувало, що частина інформації з реєстру водійських прав не відповідає дійсності й тепер люди бігають і міняють посвідчення. Виникає одне просте питання: хто відповідальний за те, що до реєстру вносили недостовірні дані? Може варто покарати тих працівників, які вносили цю інформацію і підняти паперову документацію?”, — сказав він.

Фахівець зазначив, що “така ситуація в багатьох сферах”, і цим користуються злочинці та Росія.

“Жодної кібербезпеки (принаймні у державному секторі), в Україні не існує. І, звісно, цим користуються і злочинці, і Росія: вони просто ходять у державних системах немов у себе вдома”, — підсумував Баранович.