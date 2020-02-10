В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу

Станом на 10 лютого в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019 nCoV.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За даними відомства, ризики інфікування 2019-nCoV для населення країн Європи в даний час залишаються низькими, незважаючи на те, що було зареєстровано кілька імпортованих випадків в країнах ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається низькою.

У МОЗ також зазначили, що контролюють ситуацію з українцем, у якого виявили вірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб – за добу померли 97.