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09 лютого

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В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу

Станом на 10 лютого в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом 2019 nCoV.

Понеділок, 10 лютого 2020, 11:59

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За даними відомства, ризики інфікування 2019-nCoV для населення країн Європи в даний час залишаються низькими, незважаючи на те, що було зареєстровано кілька імпортованих випадків в країнах ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається низькою.

У МОЗ також зазначили, що контролюють ситуацію з українцем, у якого виявили вірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess.

Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб – за добу померли 97.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

Теги: МОЗ України, коронавірус, Ухань

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