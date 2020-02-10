В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.
За даними відомства, ризики інфікування 2019-nCoV для населення країн Європи в даний час залишаються низькими, незважаючи на те, що було зареєстровано кілька імпортованих випадків в країнах ЄС. Загальна кількість зареєстрованих випадків на цій території залишається низькою.
У МОЗ також зазначили, що контролюють ситуацію з українцем, у якого виявили вірус на борту круїзного лайнера Diamond Princess.
Станом на 10 лютого в Китаї жертвами коронавірусу стали 908 осіб – за добу померли 97.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на 7 лютого число померлих від захворювання зросло до 634 осіб. За добу померли 70 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.