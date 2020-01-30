В Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що на 30 січня, в країні немає жодного підтвердженого лабораторного випадку зараження новою коронавірусною інфекцією.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У повідомленні зазначили, що на сьогоднішній день в світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019 nCoV, 170 з них летальні.

Крім Китаю, захворювання зафіксовано в 17 країнах світу.

“В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавирусной інфекції не зареєстровано”, – підкреслили в МОЗ.

Також у відомстві повідомили, що сьогодні, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) знову скликає Комітет з надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я для перегляду оцінки ризиків поширення нової коронавірусної інфекції та рекомендацій для реагування. Саме цей комітет має право рекомендувати країнам закрити авіасполучення з Китаєм.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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