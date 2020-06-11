Станом на ранок 11 червня в Україні зафіксовано 29 тисяч 70 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено 689 нових випадків. Це найвищий добовий показник з початку спалаху в нашій країні.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

За добу померла ще 21 людина. Водночас одужали 372 пацієнта.

“На 11 червня (станом на 9:00) в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 1236 випадків;

• Волинська область – 1266 випадків;

• Дніпропетровська область – 981 випадок;

• Донецька область – 269 випадків;

• Житомирська область – 992 випадки;

• Закарпатська область – 1471 випадок;

• Запорізька область – 510 випадків;

• Івано-Франківська область – 1649 випадків;

• Кіровоградська область – 563 випадки;

• місто Київ – 3671 випадок;

• Київська область – 1919 випадків;

• Львівська область – 2414 випадків;

• Луганська область – 54 випадки;

• Миколаївська область – 311 випадків;

• Одеська область – 1045 випадків;

• Полтавська область – 276 випадків;

• Рівненська область – 2175 випадків;

• Сумська область – 203 випадки;

• Тернопільська область – 1349 випадків;

• Харківська область – 1374 випадки;

• Херсонська область – 179 випадків;

• Хмельницька область – 523 випадки;

• Чернівецька область – 3793 випадки;

• Черкаська область – 506 випадків;

• Чернігівська область – 341 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 11 червня в Центр надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68 тис. 277 повідомлень про підозру на COVID-19.