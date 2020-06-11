Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
За добу померла ще 21 людина. Водночас одужали 372 пацієнта.
“На 11 червня (станом на 9:00) в Україні 29070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 1236 випадків;
• Волинська область – 1266 випадків;
• Дніпропетровська область – 981 випадок;
• Донецька область – 269 випадків;
• Житомирська область – 992 випадки;
• Закарпатська область – 1471 випадок;
• Запорізька область – 510 випадків;
• Івано-Франківська область – 1649 випадків;
• Кіровоградська область – 563 випадки;
• місто Київ – 3671 випадок;
• Київська область – 1919 випадків;
• Львівська область – 2414 випадків;
• Луганська область – 54 випадки;
• Миколаївська область – 311 випадків;
• Одеська область – 1045 випадків;
• Полтавська область – 276 випадків;
• Рівненська область – 2175 випадків;
• Сумська область – 203 випадки;
• Тернопільська область – 1349 випадків;
• Харківська область – 1374 випадки;
• Херсонська область – 179 випадків;
• Хмельницька область – 523 випадки;
• Чернівецька область – 3793 випадки;
• Черкаська область – 506 випадків;
• Чернігівська область – 341 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 11 червня в Центр надійшло 1139 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 68 тис. 277 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Напередодні повідомлялося про 23 летальні випадки за добу. Це був антирекорд за весь час спалаху в Україні.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
- У МОЗ України повідомили, Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину через велику кількість хворих на коронавірус COVID-19.