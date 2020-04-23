В Україні встановлено новий антирекорд за кількістю підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 за добу: захворювання виявили у 578 людей.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед 578 хворих – 44 дитини і 123 медпрацівника.

Найбільшу кількість випадків за добу було виявлено в Чернівецькій області (87), Київській області (61) і Києві (70).

За добу померли ще 13 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 174 до 187 (з них 94 чоловіки і 93 жінки). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %). Водночас одужали ще 80 пацієнтів, в тому числі четверо дітей. Кількість тих, хто одужав, зросла з 424 до 504 осіб (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

У цілому за весь час епідемії в Україні захворіли 7170 осіб, серед яких 475 дітей і 1368 медиків.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 353 випадки зараження, 3 з яких летальні; 45 осіб одужали;

• Волинська область – 188 випадків; 4 людини померли, 17 одужали;

• Дніпропетровська область – 186 випадків коронавірусу, 1 з яких летальний; 11 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 21 випадок, 1 з яких летальний; 10 осіб одужали;

• Житомирська область – 304 випадки захворювання; 6 людей померли, 1 одужала;

• Закарпатська область – 230 випадків; 6 людей померли, 22 одужали;

• Запорізька область – 146 випадків зараження, 4 з яких летальні; 21 пацієнт одужав;

• Івано-Франківська область – 644 випадки захворювання; 43 людини померли, 27 одужали;

• місто Київ – 1059 випадків коронавірусу; 20 осіб померли, 45 одужали;

• Київська область – 451 випадок зараження; 12 осіб померли, 33 одужали;

• Кіровоградська область – 258 випадків COVID-19; 14 людей померли, 31 одужала;

• Львівська область – 282 випадки зараження, 12 з яких летальні; 32 пацієнта одужали;

• Луганська область – 27 випадків коронавірусу; 3 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 99 випадків, 1 з яких летальний;

• Одеська область – 161 випадок зараження, 2 з яких летальні; 3 пацієнта одужали;

• Полтавська область – 161 випадок, 3 з них летальні; 12 пацієнтів одужали;

• Рівненська область – 396 випадків коронавірусу; 11 осіб померли, 29 одужали;

• Сумська область – 89 випадків COVID-19; 4 людини померли, 28 одужали;

• Тернопільська область – 499 випадків зараження, 7 з яких летальні; 38 пацієнтів одужали;

• Харківська область – 101 випадок, 2 з яких летальні; 6 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 77 випадків захворювання, 1 з яких летальний; 10 осіб одужали;

• Хмельницька область – 61 випадок COVID-19; 5 людей померли, 7 одужали;

• Черкаська область – 220 випадків, 3 з яких летальні; 34 пацієнта одужали;

• Чернівецька область – 1140 випадків зараження; 21 людина померла, 36 одужали;

• Чернігівська область – 17 випадків, 1 з яких летальний; 3 пацієнта одужали.

На амбулаторному лікуванні зараз знаходяться 4862 пацієнта, з них 372 дитини.

Госпіталізовано 2308 осіб, з них 103 дитини і 223 медпрацівника.

На апараті штучної вентиляції легенів перебувають 100 осіб, в тому числі одна дитина.

Всього в Україні досліджено 72 тис. 296 зразків на коронавірус методом ПЛР (5283 за останню добу).

Варто зазначити, що попередній антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу був зафіксований 17 квітня. Тоді за добу захворіла 501 людина.

В МОЗ України заявили, що рекордна кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 у країні стала наслідком порушення карантину на Вербну неділю та Великдень.