Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 921 новий випадок. Загалом проведено 542 247 тестувань методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 1596 випадків;
  • Волинська область — 1673 випадки;
  • Дніпропетровська область — 1021 випадок;
  • Донецька область — 350 випадків;
  • Житомирська область — 1201 випадок;
  • Закарпатська область — 1960 випадків;
  • Запорізька область — 547 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1940 випадки;
  • Кіровоградська область — 604 випадки;
  • м. Київ — 4176 випадків;
  • Київська область — 2142 випадки;
  • Львівська область — 3540 випадків;
  • Луганська область — 71 випадок;
  • Миколаївська область — 338 випадків;
  • Одеська область — 1200 випадків;
  • Полтавська область — 289 випадків;
  • Рівненська область — 2693 випадки;
  • Сумська область — 246 випадків;
  • Тернопільська область — 1605 випадків;
  • Харківська область — 1744 випадки;
  • Херсонська область — 185 випадків;
  • Хмельницька область — 608 випадків;
  • Чернівецька область — 4211 випадків;
  • Черкаська область — 585 випадків;
  • Чернігівська область — 459 випадків.

Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19”, – додали у МОЗ.

 