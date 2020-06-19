Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
“19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 985 летальних, 16 033 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 921 новий випадок. Загалом проведено 542 247 тестувань методом ПЛР”, – йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 1596 випадків;
- Волинська область — 1673 випадки;
- Дніпропетровська область — 1021 випадок;
- Донецька область — 350 випадків;
- Житомирська область — 1201 випадок;
- Закарпатська область — 1960 випадків;
- Запорізька область — 547 випадків;
- Івано-Франківська область — 1940 випадки;
- Кіровоградська область — 604 випадки;
- м. Київ — 4176 випадків;
- Київська область — 2142 випадки;
- Львівська область — 3540 випадків;
- Луганська область — 71 випадок;
- Миколаївська область — 338 випадків;
- Одеська область — 1200 випадків;
- Полтавська область — 289 випадків;
- Рівненська область — 2693 випадки;
- Сумська область — 246 випадків;
- Тернопільська область — 1605 випадків;
- Харківська область — 1744 випадки;
- Херсонська область — 185 випадків;
- Хмельницька область — 608 випадків;
- Чернівецька область — 4211 випадків;
- Черкаська область — 585 випадків;
- Чернігівська область — 459 випадків.
Зазначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
“Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 19 червня 2020 року до Центру надійшло 1192 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 76 946 повідомлень про підозру на COVID-19”, – додали у МОЗ.
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