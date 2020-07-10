В Україні за добу від коронавірусної хвороби COVID-19 одужала рекордна кількість людей - 1016.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За минулу добу захворіло 819 осіб. З них 67 дітей, а також 65 медичних працівників. Було госпіталізовано 214 осіб. Зафіксовано 18 летальних випадків. При цьому, одужало 1016 пацієнтів, це дуже гарна новина, це наш рекорд, саме рекорд по одужалих. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім медичним працівникам, які борються з коронавірусом, з COVID-19. Це ваша перемога”, – сказав Степанов.

До цього рекордне значення було зафіксовано 8 липня (926 осіб).

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 52 043 людина, з них 24 800 видужали, летальних випадків — 1345.