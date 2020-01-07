Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

“Профспілки є різні. Є профспілки, які борються за права робітників. А є такі, які насправді працюють на керівництво підприємств. Особливо олігархічних. Щось я не бачу протестів профспілок проти умов і оплати праці на заводах олігархів. А ще є такі, які взагалі нічого не роблять і просто отримують (обов’язковий) відсоток із зарплати робітників. Ситуацію із профспілками треба змінити”, – пише він.

На думку Милованова, “справжні, ефективні, профспілки повинні отримати доступ до ресурсів, а ті, які паразитують на робочих, повинні бути зупинені”.

При цьому міністр підкреслює, що завданням профспілок є захист прав робітників.

“Чи роблять вони це ефективно? Особливо на підприємствах, де у людей немає альтернативи? Тобто там, де не працює конкуренція за працівника? Наприклад, борються профспілки за право робочого дихати чистим повітрям на металургійному заводі? Або за право шахтаря спускатися в шахту, де правильно забезпечена безпека праці? Або за право робочого отримувати високу зарплату, навіть якщо підприємство є монополістом на ринку праці? ” – пояснив він.