Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар заявила, що в Україні ввели карантин і розповіла про умови.

Про це Сюмар повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня”, – написала вона.

В той же час Сюмар уточнює, що карантин передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.

“Також буде закрита більша частина КПП. З 2019 залишиться 49. Прем’єр каже, що там облаштовані місця для карантину”, – додала нардеп.

Крім того, за словами Сюмар, урядом виділено 100 мільйонів гривень для закупівлі товарів індивідуального захисту.

“На наше запитання про наявність масок міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 мільйонів штук. Залишилося зрозуміти, де вони…”, – написала вона.

Пізніше відповідні рішення уряду були оприлюднені на офіційному сайті Кабінету міністрів.

Уточнюється, що проведення спортивних заходів дозволяється без глядачів.

Також на три тижні карантин вводиться в навчальних закладах.