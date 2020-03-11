Про це Сюмар повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Карантин ввели. Від завтра на три тижні. До 3 квітня”, – написала вона.
В той же час Сюмар уточнює, що карантин передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
“Також буде закрита більша частина КПП. З 2019 залишиться 49. Прем’єр каже, що там облаштовані місця для карантину”, – додала нардеп.
Крім того, за словами Сюмар, урядом виділено 100 мільйонів гривень для закупівлі товарів індивідуального захисту.
“На наше запитання про наявність масок міністр охорони здоров’я сказав, що є в наявності 15 мільйонів штук. Залишилося зрозуміти, де вони…”, – написала вона.
Пізніше відповідні рішення уряду були оприлюднені на офіційному сайті Кабінету міністрів.
Уточнюється, що проведення спортивних заходів дозволяється без глядачів.
Також на три тижні карантин вводиться в навчальних закладах.
- В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
- Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.