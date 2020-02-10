Сьогодні, 10 лютого, в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах мокрий сніг та хуртовини.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір’ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).

По Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, в західних регіонах частини центральних і на півночі країни сьогодні прогнозується сніг, мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься від +2 °C до +8 °C.

На сході України мороз до -3 °C.