Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір’ї Карпат 35-40 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий).
По Київській області 10 лютого пориви вітру 15-20 м/с.
Крім того, в західних регіонах частини центральних і на півночі країни сьогодні прогнозується сніг, мокрий сніг. Температура вдень коливатиметься від +2 °C до +8 °C.
На сході України мороз до -3 °C.
- Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну йде потепління.