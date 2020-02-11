Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зобов'язала українських провайдерів закрити доступ до сайтів десятків ЗМІ, букмекерських компаній і онлайн-казино.

Рішення вступило в дію, повідомляє сайт відомства.

Рішення НКРЗІ є відповіддю на постанову судді Печерського районного суду міста Києва у кримінальній справі, якою раніше провайдерів зобов’язали закрити доступ до сайтів букмекера Favbet і Favorit.

Згідно з інформацією НКРЗІ, суд ухвалив рішення “накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні 59 веб-ресурсів, шляхом зобов’язання інтернет-провайдерів закрити до них доступ”.

НКРЗІ зобов’язала Київстар, Vodafone, lifecell, Інтертелеком і інших українських інтернет-провайдерів, включених до реєстру операторів, закрити доступ до таких букмекерських сайтів: skeletinfo.org; blackmark. club; dosye.com.ua; capital.ua; vgolos.info; vilkov.com; obmen. tech; belkapay.com; teachmecash.com; xlemon.biz; smi. today; ukr. fm; theworldnews.net; parimathc.com; lxslot.com; triumphcasino.com; favorit.com.ua; lxbetua.com; parimtach.com; finbet. bet; casino.flint.bet; bazabet.com.ua; vulkanstars.com; xcasino68.com; zolotoloto.com; nostalgycasino.com; vipnetgame.com; cosmolot.com.ua (з цього домену налаштований редирект на сайт kosmolotonline.com – ред.); eldorado24.com; goxbet.com; gmslots.com; slotclub. casino; kozakov.com.ua; casinomoney.com.ua; xcasino57.com; slotor.com; slotclub. casino; pmcasinowin.com; joykasino.net; gmsdeluxe.com; grand-casino.com; gruppirovka. casino; wulkan777.com; 777originals.com; bosscasino.com; admiral777.com; bitcoinplay. io; vulkan24club.com; vdeluxe.net; vulkanslot.com; vulkanroyal.com; elslots.com; slotoking.com; crystalslot.com; maxbetslots.com; nikebets.com; oligarhcasino.com; pointloto.com; slotozal.com; pharaonbet.com.