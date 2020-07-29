В Україні виявили понад 1000 нових хворих на COVID-19 за добу

В Україні станом на 29 липня підтверджено 67 597 випадків COVID-19, за добу виявили 1022 нових випадки.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Загалом від коронавірусної інфекції померли 1650 людей, з них 21 – за останню добу.

Одужали вже 37 394 людини, за добу – 650.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 149, Києві – 132, Івано-Франківській області– 118.

Нових випадків COVID-19 не виявили лише у Кіровоградській області.