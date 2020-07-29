В Україні виявили понад 1000 нових хворих на COVID-19 за добу

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Загалом від коронавірусної інфекції померли 1650 людей, з них 21 – за останню добу.
Одужали вже 37 394 людини, за добу – 650.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області – 149, Києві – 132, Івано-Франківській області– 118.
Нових випадків COVID-19 не виявили лише у Кіровоградській області.
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