Про це повідомив сьогодні на засіданні Уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
За його словами, планується “впровадження електронного контролю самоізоляції замість обсервації”.
“На практиці замість обов’язкової обсервації для ряду громадян буде запроваджено самоізоляцію з посиленим контролем за допомогою інструменту “Дія”, – зазначив Шмигаль.
“Схожу модель впровадили у себе деякі країни Європи, світу. Схожа модель діє в сусідній з нами Польщі. Ми готові”, – додав він.
Як заявив під час засідання міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, постановою Уряду затверджується порядок проведення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляції осіб.
Зокрема, передбачено включення осіб, які перебувають на самоізоляції, в додаток Міністерства цифрової трансформації “Дія”.
(На відео – з 7:10)
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