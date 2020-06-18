Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.
Так, за минулу добу в Україні – 829 інфікованих коронавірусом. Це вже третій антирекорд за останні кілька днів.
Таким чином кількість зафіксованих випадків становить 34 063.
В РНБО нагадують про необхідність дотримуватися соціальної дистанції в громадських місцях, мити руки якомога частіше і обов’язково використовувати захисні маски.
Всього в світі захворіли понад 8,35 млн жителів планети.
- Станом на 17 червня в Україні зафіксовано два антирекорди щодо коронавірусу COVID-19. Нові випадки зараження підтверджено майже у всіх областях України.