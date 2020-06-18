Станом на сьогодні, 18 червня, в Україні зафіксували черговий рекорд захворювання коронавірусом.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті РНБО.

Так, за минулу добу в Україні – 829 інфікованих коронавірусом. Це вже третій антирекорд за останні кілька днів.

Таким чином кількість зафіксованих випадків становить 34 063.

В РНБО нагадують про необхідність дотримуватися соціальної дистанції в громадських місцях, мити руки якомога частіше і обов’язково використовувати захисні маски.

Всього в світі захворіли понад 8,35 млн жителів планети.