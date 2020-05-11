Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
В Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 553 випадки;
- Волинська область — 482 випадки;
- Дніпропетровська область — 731 випадок;
- Донецька область — 100 випадків;
- Житомирська область — 523 випадки;
- Закарпатська область — 730 випадків;
- Запорізька область — 329 випадків;
- Івано-Франківська область — 1126 випадків;
- Кіровоградська область — 420 випадків;
- м. Київ — 1871 випадок;
- Київська область — 1000 випадків;
- Львівська область — 798 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 223 випадки;
- Одеська область — 646 випадків;
- Полтавська область — 247 випадків;
- Рівненська область — 978 випадків;
- Сумська область — 154 випадки;
- Тернопільська область — 1018 випадків;
- Харківська область — 595 випадків;
- Херсонська область — 161 випадок;
- Хмельницька область — 178 випадків;
- Чернівецька область — 2324 випадки;
- Черкаська область — 342 випадки;
- Чернігівська область — 77 випадків.
- 9 травня в Збройних силах України підтвердили два нові випадки коронавірусу, таким чином загальна кількість військових, у яких виявили COVID-19, збільшилася до 97.
- Кількість киян, у яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася 9 травня ще на 34 людини.