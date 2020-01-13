Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.
Як зазначається, жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня в зв’язку з відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин.
“Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджений грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С”, – йдеться в повідомленні.
Всього з початку епідсезону – жовтень 2019 року – зафіксовано вже три летальні випадки в результаті грипу.
У Центрі нагадують, що грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніше.
Симптоми грипу:
раптовий початок хвороби;
головний біль;
ломота в м’язах і суглобах;
біль в горлі;
підвищення температури тіла до 38 ° С і більше;
кашель,
в окремих випадках – блювота і понос.
- 8 січня в Україні 55-річна жінка, яка звернулася за медичною допомогою на десятий день хвороби, померла від ускладнень грипу.