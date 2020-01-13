Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

Як зазначається, жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня в зв’язку з відшаруванням плаценти проведено кесарів розтин.

“Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджений грип типу А не субтипований. Хвора мала супутній стан: хронічне захворювання на гепатит С”, – йдеться в повідомленні.

Всього з початку епідсезону – жовтень 2019 року – зафіксовано вже три летальні випадки в результаті грипу.

У Центрі нагадують, що грип має симптоми, подібні до ознак ГРВІ, але набагато небезпечніше.

Симптоми грипу:

раптовий початок хвороби;

головний біль;

ломота в м’язах і суглобах;

біль в горлі;

підвищення температури тіла до 38 ° С і більше;

кашель,

в окремих випадках – блювота і понос.