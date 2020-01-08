В Україні 55-річна жінка, яка звернулася по медичну допомогу на десятий день хвороби, померла від ускладнень грипу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Facebook.

Жінка перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

“Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося – 3 січня хвора померла”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 був підтверджений лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакцинована.