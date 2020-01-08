Про це повідомляє Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я в Facebook.
Жінка перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.
“Від ускладнень грипу померла 55-річна жінка. По медичну допомогу хвора звернулася лише на 10-й день хвороби. Перебувала у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. На жаль, жінку врятувати не вдалося – 3 січня хвора померла”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що вірус грипу типу А (H1) pdm09 був підтверджений лабораторно, а також поінформували, що жінка належала до групи медичного ризику, мала супутні захворювання, від грипу не вакцинована.
- В Україні за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 173,3 тис. осіб. 69,3% з них – діти.