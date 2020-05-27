Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Уточнюється, що справу проти начальника штабу і першого заступника командувача Чорноморського флоту Росії було відкрито за підбурювання українських військових до вчинення державної зради.

Відзначається, що факт підбурювання з боку російського адмірала був встановлений при веденні проти нього справи про посібництво у веденні агресивної війни проти України.

Слідству вдалося встановити, що в березні 2014 року в Севастополі російський адмірал підбурював українських військових переходити на сторону ворога під час збройного конфлікту. При цьому російський командувач також погрожував українським військовослужбовцям розправою.