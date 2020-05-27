Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.
Уточнюється, що справу проти начальника штабу і першого заступника командувача Чорноморського флоту Росії було відкрито за підбурювання українських військових до вчинення державної зради.
Відзначається, що факт підбурювання з боку російського адмірала був встановлений при веденні проти нього справи про посібництво у веденні агресивної війни проти України.
Слідству вдалося встановити, що в березні 2014 року в Севастополі російський адмірал підбурював українських військових переходити на сторону ворога під час збройного конфлікту. При цьому російський командувач також погрожував українським військовослужбовцям розправою.
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