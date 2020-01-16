Національна поліція України відкрила кримінальні провадження щодо можливого стеження за вже колишнім послом США Марі Йованович на території нашої країни.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Так, у МВС взяли до відома матеріали, оприлюднені 14 січня Палатою представників Конгресу США.

Комітет із розвідки Палати представників опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції Йованович в Україні за нею могло здійснюватися незаконне стеження. Також могло відбуватися втручання в роботу електронних гаджетів посла “приватними особами на замовлення громадян США”.

“Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак, у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України та Віденської конвенції про дипломатичні зносини, яка захищає права дипломата на території іншої держави. Україна не може залишити без уваги такі незаконні дії на своєї території”, – наголосили в МВС.

За фактом публікації матеріалів відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції) і ч. 1 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання конфіденційної інформації про особу, порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України.

МВС також звернулося до ФБР з проханням надати всі матеріали та інформацію про осіб, які можуть бути причетні до можливого кримінального злочину.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков запропонував американській стороні взяти участь у такому розслідуванні.

Інформація про можливе стеження за послом міститься в листуванні між бізнесменом із США Львом Парнасом (партнером Рудольфа Джуліані – адвоката президента США) і його колегою Робертом Хайдом (кандидатом у Конгрес від республіканців в Коннектикуті).

Хайд, ймовірно, надавав інформацію про пересування посла в Києві, повідомляє агентство Reuters. Він, зокрема, повідомляв, що підтримує зв’язок із людьми, які, очевидно, стежили за Йованович.