Про це повідомляє пресцентр ДСНС.

“Вночі 15 квітня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях сильні (на поверхні ґрунту та у повітрі) заморозки 0-5°. Вночі 16 квітня у східних, 17 квітня у північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°”, – зазначається у повідомленні.

На Київщині в середу уночі очікуються заморозки 0-5°, вночі 17 квітня по області на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

У Києві синоптики прогнозують заморозки 0-2°.

За даними синоптика Наталки Діденко, завтра, 15 квітня, повсюди також очікується вітер з поривами до штормових значень.

“Атмосферний холодний фронт який приніс різке зниження температури повітря, дощі та сніг, зсунеться на схід. Тому опади ще побудуть найближчої ночі у східних областях, на Півдні, у Дніпрі та районах. А вже завтра вдень у більшості областей України буде сухо, лише в східній частині затримаються дощі”, – повідомила синоптик.

Згідно з її прогнозом, повітря у середу передбачається холодним.