Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.
Падіння в січні зафіксовано, як у добувній, так і в переробній промисловості.
Найбільше падіння спостерігається в таких областях:
1) Луганська 26%
2) Тернопільська -15,3%
3) Дніпропетровська -13,8%
4) Вінницька -12,1%
5) Закарпатська -10,7%.
Найбільше промисловість в січні зросла в таких областях:
1) Херсонська + 20,2%
2) Кіровоградська + 15,1%
3) Львівська + 7,7%
4) Одеська + 6,1%
5) Рівненська + 6,0%.
- В прес-службі Міністерства фінансів України повідомляли, що загальний фонд державного бюджету України за перший місяць 2020 року недоотримав майже чверть запланованих доходів.
- Державний бюджет за 2019 рік був зведений з дефіцитом 72,4 млрд грн, або 1,8% ВВП.