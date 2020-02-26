В Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020 го по відношенню до цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.

Про це повідомив економіст Володимир Компанієць на своїй сторінці у Facebook.

Падіння в січні зафіксовано, як у добувній, так і в переробній промисловості.

Найбільше падіння спостерігається в таких областях:

1) Луганська 26%

2) Тернопільська -15,3%

3) Дніпропетровська -13,8%

4) Вінницька -12,1%

5) Закарпатська -10,7%.

Найбільше промисловість в січні зросла в таких областях:

1) Херсонська + 20,2%

2) Кіровоградська + 15,1%

3) Львівська + 7,7%

4) Одеська + 6,1%

5) Рівненська + 6,0%.