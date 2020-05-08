Міністерство освіти і науки України перенесло на місяць терміни вступної кампанії через спалах коронавірусу і карантин.

Про це поінформували в прес-службі відомства.

Так, міністерство внесло зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

“Змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації”, – відзначили в МОН.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня. Прийом заяв і документів триватиме з 13 по 22 серпня (для вступників за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання), і до 16 серпня для вступників, які складатимуть вступні іспити.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитися з 1 по 12 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет буде відбуватися не пізніше 27 серпня, а подача абітурієнтами документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

Передбачена можливість подачі оригіналів документів поштою (і в зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів і виданням самого наказу про зарахування). Крім того, вступники зможуть надіслати сканкопію необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис (а самі документи донести після початку навчання).

Терміни проведення реєстрації для здачі Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) і Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) для вступу в магістратуру також перенесено.

Реєстрація пройде з 12 травня до 5 червня в режимі онлайн. Дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними – 1 і 3 липня відповідно.

Дати реєстрації електронних кабінетів вступників до магістратури, прийому документів і рекомендацій також перенесені на місяць.

Були розширені категорії вступників, які зможуть скористатися правом на переведення на вакантні місця державного замовлення (особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків).

Також закріплено право іноземців та осіб без громадянства, які проживають в Україні, осіб, які визнані біженцями, і осіб, які потребують додаткового захисту, на отримання вищої освіти нарівні з громадянами України, в тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету за умови виконання таких же вимог до вступу, як і для громадян України (ці категорії вступників мають успішно скласти ЗНО і подати до 5 заяв на бюджетні місця в університеті).