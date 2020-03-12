Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Уточнюється, що пробне оцінювання в 2020 році пройде 4 і 11 квітня.
“З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19 було прийнято рішення про перенесення дат проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування з української мови та літератури проходитиме 4 квітня 2020 року, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня 2020 року”, – сказано в повідомленні.
В той же час підкреслюється, що учасники пробного оцінювання повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки.
- 3 березня в Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.