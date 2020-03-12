В Україні через карантин перенесли пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Уточнюється, що пробне оцінювання в 2020 році пройде 4 і 11 квітня.

“З метою запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19 було прийнято рішення про перенесення дат проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Тестування з української мови та літератури проходитиме 4 квітня 2020 року, тестування з інших навчальних предметів – 11 квітня 2020 року”, – сказано в повідомленні.

В той же час підкреслюється, що учасники пробного оцінювання повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки.