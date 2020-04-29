В Україні перенесли запуск системи автофіксації порушень ПДР через карантин

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Запустити системи у штатному режимі планували з 1 травня.

Водночас через продовження урядом карантинних обмежень проєкт фіксації порушень ПДР відтермінують до закінчення режиму суворого карантину.

“Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, залучених у процесі роботи системи автофіксації. Тому в МВС прийнято рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину”, — пояснили у відомстві.