В Україні перенесли запуск системи автофіксації порушень ПДР через карантин

Про це повідомляє пресслужба відомства.
Запустити системи у штатному режимі планували з 1 травня.
Водночас через продовження урядом карантинних обмежень проєкт фіксації порушень ПДР відтермінують до закінчення режиму суворого карантину.
“Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, залучених у процесі роботи системи автофіксації. Тому в МВС прийнято рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину”, — пояснили у відомстві.
- Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував відеофіксацію порушень правил дорожнього руху по всій Україні.
- Пік захворюваності на коронавірус COVID-19 в Україні очікується 3–8 травня. Через це карантин у країні вирішено продовжити до 11 травня.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може настати 11 травня.