Covid-19 Україна

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В Україні перенесли запуск системи автофіксації порушень ПДР через карантин

Міністерство внутрішніх справ перенесло запуск системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху через карантинні обмеження.

Середа, 29 квітня 2020, 09:40

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Запустити системи у штатному режимі планували з 1 травня.

Водночас через продовження урядом карантинних обмежень проєкт фіксації порушень ПДР відтермінують до закінчення режиму суворого карантину.

“Ці обмеження частково стосуються і роботи певних підрозділів Національної поліції та інших організацій, залучених у процесі роботи системи автофіксації. Тому в МВС прийнято рішення щодо відтермінування роботи системи відеофіксації порушень правил дорожнього руху до закінчення режиму суворого карантину”, — пояснили у відомстві.

 

Теги: МВС України, карантин

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