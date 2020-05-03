Про це на брифінге заявив міністр охорони здоровья Максим Степанов.
За його словами, за останні тижні кількість ПЛР-тестувань збільшилася з 700 до майже 7000 тестувань на добу.
“У найближчих планах – збільшення кількості тестів до 10 000. Наші лабораторії до цього готові”, – сказав Степанов.
3.05.2020 | Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою Міністра охорони здоров’я України Максима Степанова
Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Субота, 2 травня 2020 р.
Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України передало в регіони країни загалом близько 900 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.
- В Україні станом на ранок 2 травня зафіксовано 11 411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтвердили 550 нових випадків.