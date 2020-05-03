В Україні за останню добу проведено 5 424 досліджень методом ПЛР, а в найближчих планах збільшить кількість тестів до 10 тисяч.

Про це на брифінге заявив міністр охорони здоровья Максим Степанов.

За його словами, за останні тижні кількість ПЛР-тестувань збільшилася з 700 до майже 7000 тестувань на добу.

“У найближчих планах – збільшення кількості тестів до 10 000. Наші лабораторії до цього готові”, – сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України передало в регіони країни загалом близько 900 тисяч тестів на коронавірус COVID-19.