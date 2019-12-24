У рамках запланованої на наступний рік податкової реформи в Україні можуть знизити розмір податку на доходи фізичних осіб для українців, які отримують найменші зарплати.

Про це розповів глава Державної податкової служби Сергій Верланов, якого цитує прес-служба ДПС.

За його словами, є чіткий перелік податків, які планується знизити під час проведення податкової реформи. Це, перш за все, податки на фонд оплати праці.

“У рамках оголошеної на наступний рік податкової реформи, ініційованої Урядом та підтриманої Верховною Радою, розглядатиметься питання зміни ставок податку на доходи фізичних осіб. Всі розуміють, що шкала має бути диференційована і на найменші зарплати податковий тиск має бути зменшений”, – наголосив Верланов.

Він уточнив, що в Україні податкове навантаження є середнім, у порівнянні з іншими країнами, а ключовим є питання податкової справедливості.

“Є платники, які не сплачують податки. Тому податкове навантаження концентрується тільки на законослухняних компаніях і громадянах. І наше завдання – робити так, щоб платили усі, що дозволить знижувати податки”, – розповів Верланов.