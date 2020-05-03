Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За добу зафіксовано 502 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена

  • Вінницька область — 435 випадків;
  • Волинська область — 324 випадки;
  • Дніпропетровська область — 448 випадків;
  • Донецька область — 70 випадків;
  • Житомирська область — 423 випадки;
  • Закарпатська область — 508 випадків;
  • Запорізька область — 275 випадків;
  • Івано-Франківська область — 965 випадків;
  • Кіровоградська область — 397 випадків;
  • м. Київ — 1511 випадків;
  • Київська область — 784 випадки;
  • Львівська область — 473 випадки;
  • Луганська область — 37 випадків;
  • Миколаївська область — 149 випадків;
  • Одеська область — 409 випадків;
  • Полтавська область — 222 випадки;
  • Рівненська область — 726 випадків;
  • Сумська область — 110 випадків;
  • Тернопільська область — 868 випадків;
  • Харківська область — 348 випадків;
  • Херсонська область — 136 випадків;
  • Хмельницька область — 115 випадків;
  • Чернівецька область — 1818 випадків;
  • Черкаська область — 308 випадків;
  • Чернігівська область — 54 випадки.

Всього з початку 2020 року надійшло 31724 повідомлення про підозру на COVID-19