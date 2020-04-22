В Україні продовжує поширюватися коронавірус COVID-19. Так, загальна кількість заражень майже досягла позначки в 6600 випадків.

Про це свідчать дані, опубліковані Центром громадського здоров’я МОЗ України та Радою національної безпеки і оборони (РНБО).

Так, протягом 21 квітня було отримано 467 повідомлень про нові підтверджені випадки вірусу. Як повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, серед них – 32 дитини і 107 медичних працівників.

Найбільшу кількість нових випадків за добу було зареєстровано в Чернівецькій області (65) та Києві – (97).

Протягом доби померли ще 13 осіб. Кількість летальних випадків зросла з 161 до 174 (з них 90 чоловіків і 84 жінки). Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %). Водночас підтверджено одужання ще 57 осіб, серед яких 9 дітей. Кількість тих, хто одужав, за добу зросла з 367 до 424 осіб (з них 27 дітей).

За весь час пандемії в Україні захворіли 6592 людини, з них 431 дитина, а також 1245 медичних працівників.

Ситуація по областях України наступна:

• Вінницька область – 349 випадків зараження; 3 людини померли, 18 одужали;

• Волинська область – 176 випадків; 4 людини померли, 13 одужали;

• Дніпропетровська область – 150 випадків, 1 з яких летальний; 9 пацієнтів одужали;

• Донецька область – 16 випадків, 1 з яких летальний; 7 пацієнтів одужали;

• Житомирська область – 287 випадків коронавірусу; 6 людей померли; 1 одужала;

• Закарпатська область – 218 випадків; 6 людей померли, 16 одужали;

• Запорізька область – 141 випадок, з яких 3 летальні; 20 пацієнтів одужали;

• Івано-Франківська область – 589 випадків коронавірусу; 40 осіб померли, 27 одужали;

• місто Київ – 989 випадків зараження; 19 осіб померли, 39 одужали;

• Київська область – 390 випадків; 11 осіб померли, 32 одужали;

• Кіровоградська область – 251 випадок; 13 осіб померли, 25 одужали;

• Львівська область – 274 випадки зараження, 10 з яких летальні; 29 пацієнтів одужали;

• Луганська область – 26 випадків коронавірусу; 3 пацієнта одужали;

• Миколаївська область – 82 випадки коронавірусу, 1 з яких летальний;

• Одеська область – 148 випадків зараження; 2 людини померли, 3 одужали;

• Полтавська область – 116 випадків, 1 з яких летальний; 12 осіб одужали;

• Рівненська область – 353 випадки; 11 осіб померли, 22 одужали;

• Сумська область – 86 випадків, 4 з яких летальні; 23 пацієнта одужали;

• Тернопільська область – 471 випадок зараження, з яких 7 летальних; 34 людини одужали;

• Харківська область – 82 випадки зараження, 2 з яких летальні; 6 пацієнтів одужали;

• Херсонська область – 72 випадки коронавірусу, 1 з яких летальний; 9 осіб одужали;

• Хмельницька область – 54 випадки; 4 людини померли, 5 одужали;

• Черкаська область – 206 випадків, 3 з яких летальні; 34 людини одужали;

• Чернівецька область – 1053 випадки захворювання; 20 осіб померли, 34 одужали;

• Чернігівська область – 13 випадків, 1 з яких летальний; 3 пацієнта одужали.

На амбулаторному лікуванні перебувають 4466 пацієнтів, з них 334 дитини.

Госпіталізовано 2126 осіб, з них 97 дітей. На апараті штучної вентиляції легенів перебуває 92 людини.

Всього в Україні досліджено 67 тис. 520 зразків на коронавірус методом ПЛР.