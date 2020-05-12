В Україні вже майже 7000 роботодавців подали документи для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Так, з 4 травня (з початку анонсування програми по частковому безробіттю) кількість поданих пакетів документів на отримання фінансової допомоги вже склала 6873.

Їх обробка проходить в щоденному режимі. Станом на сьогодні прийнято 1715 позитивних рішень, що дозволить забезпечити виплати для 25 тисяч 777 працівників. Прийом заявок триває.

Програма спрямована на надання допомоги малому та середньому бізнесу в умовах карантину, щоб він міг платити зарплати співробітникам і зберегти робочі місця.

“Лише за перший тиждень анонсування програми по частковому безробіттю, за отриманням такої допомоги звернулися майже 7 тисяч роботодавців. З кожним днем ця цифра збільшується приблизно на тисячу нових заяв. Програма направлена на те, щоб допомогти малому і середньому бізнесу у покритті витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час, тим самим зберігаючи робочі місця. Загалом, на цю програму спрямовано 4,7 млрд грн”, – пояснив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко.

Він уточнив, що якщо знадобиться більша сума грошей, Уряд їх виділить “через перерозподіл коштів”.

Для подачі документів і отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям необхідно звертатися в центр зайнятості за місцем сплати єдиного внеску. З докладною інструкцією, як це зробити, можна ознайомитися за посиланням.

Раніше Ігор Петрашко повідомляв, що Кабінет Міністрів планує компенсувати виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину.

Фінансова допомога Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в розмірі 6 млрд грн передбачена постановою КМУ від 27 квітня. Кошти будуть спрямовані за двома напрямками: на допомогу по частковому безробіттю – 4,723 млрд грн і допомогу з безробіття в розмірі 1,277 млрд грн.