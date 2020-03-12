Про це повідомили у Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.
“В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіки з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом минулих 14 днів”, – йдеться в повідомленні.
Лікарі запевнили, що пацієнти були ізольовані, вони проходять симптоматичне лікування, триває робота з людьми, які контактували з хворими.
Нагадаємо, раніше в Україні був зафіксований лише один випадок COVID-19 у чоловіка з Чернівців, зараз його стан задовільний.
- Напередодні Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами. Так, прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.