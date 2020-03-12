В Україні зафіксовано два нових випадки інфікування коронавірусом — в Житомирській та Чернівецькій областях.

Про це повідомили у Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_Інфо”.

“В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області і чоловіки з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом минулих 14 днів”, – йдеться в повідомленні.

Лікарі запевнили, що пацієнти були ізольовані, вони проходять симптоматичне лікування, триває робота з людьми, які контактували з хворими.

Нагадаємо, раніше в Україні був зафіксований лише один випадок COVID-19 у чоловіка з Чернівців, зараз його стан задовільний.